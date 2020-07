Marsjański łazik gotowy do startu. Odleci lada dzień

Perseverance - czyli wytrwałość - to kolejny duży łazik marsjański amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Waży 1043 kg i ma 3 metry długości. Budowa tego bezzałogowego robotycznego pojazdu trwała około 8 lat i kosztowała 2,5 mld dolarów.

Wystartuje w czwartek

Start rakiety z łazikiem zaplanowany jest na czwartek rano czasu miejscowego z centrum lotów kosmicznych na Przylądku Canaveral na Florydzie. Perseverance ma wylądować na powierzchni Marsa, w kraterze Jezero, w lutym przyszłego roku i działać przynajmniej jeden rok marsjański (około 687 dni ziemskich).

We are three days away from the launch of @NASA’s next Mars rover and weather is 80% go for launch. The @ulalaunch rocket carrying @NASAPersevere is targeting liftoff at 7:50 a.m. ET on July 30.



