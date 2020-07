Jerzy Stuhr wyszedł ze szpitala. Aktor czuje się dobrze

- Mąż został dziś wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego. Czuje się dobrze, właśnie jedziemy do domu - powiedziała we wtorkowe popołudnie Barbara Stuhr, żona aktora, w rozmowie z krakowską "Gazetą Wyborczą". Stuhr w nocy z 12 na 13 lipca trafił do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu.