Hołownia: czekam na rozmowę z Trzaskowskim, nie z podwykonawcami

Czekam, aż osobiście porozmawiamy z Rafałem Trzaskowskim; wtedy będę wiedział więcej o tym, jak o Polsce myślimy, i w którą stronę idziemy - zapowiedział we wtorek były niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Zaznaczył, że nie wybiera się ani do PO, ani do Koalicji Obywatelskiej.

Hołownia odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi lidera PO Borysa Budki na spotkaniu w ramach inicjatywy klubu obywatelskiego w Katowicach. Szef PO przekonywał do potrzeby utrzymywania formuły partyjnej i zachęcał ludzi zainteresowanych udziałem w ruchu obywatelskim "Nowa Solidarność" do zapisywania się do Koalicji Obywatelskiej.

- Jeżeli tak, to dla nas nie będzie tam miejsca. Ale czekam też na to, aż osobiście porozmawiamy, nie z jakimiś podwykonawcami tego pomysłu, tylko z samym Rafałem Trzaskowskim, co pewnie nastąpi w najbliższych dniach. Wtedy, mam nadzieję, będę wiedział więcej o tym, jak rzeczywiście o Polsce myślimy i w którą stronę idziemy - oświadczył. - My się do Platformy, ani do Koalicji Obywatelskiej z całą pewnością nie wybieramy - podkreślił Hołownia w "Porannym live Szymona" na Facebooku. ZOBACZ: Trzaskowski kopiuje pomysł Hołowni? Tomczyk odpowiada Hołownia, jako niezależny kandydat na prezydenta, uzyskał w tegorocznych wyborach trzeci wynik, zdobywając 13,87 proc. głosów. W drugiej turze znaleźli się kandydat PO Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, który uzyskał reelekcję. Tuż po pierwszej turze wyborów Hołownia zapowiedział powstanie stowarzyszenia o nazwie Polska 2050.

prz/ PAP