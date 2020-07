Szantażowani studenci porywali samych siebie. Rodzice płacili okupy

Policja z Nowej Południowej Walii określiła, że na polecenie szantażystów, studenci organizowali "wirtualne porwania".

Grozili deportacją i aresztem



Schemat w każdym z przypadków wyglądał podobnie. Najpierw oszuści dzwonili do studenta podając się za przedstawicieli ambasady lub policji. By uwiarygodnić przekręt, porozumiewali się jedynie w języku mandaryńskim.

Przekonywali ofiarę, że a jest poszukiwana w związku z przestępstwem popełnionym w kraju, a potem grozili deportacją i aresztem.

Oszuści przekonywali, że przykrych konsekwencji można uniknąć tylko po opłaceniu "grzywny". Studentom, którzy nie mieli wystarczającej sumy pieniędzy radzono, by zerwali kontakt ze swoją rodziną i... upozorowali swoje porwanie. Nagrania, na których widać związanych, przestraszonych młodych ludzi były wysyłane bezpośrednio do ich krewnych z żądaniem okupu.

Miliony za bezpieczeństwo dziecka

Przerażeni rodzice, nie mogąc skontaktować się z dziećmi, najczęściej ulegali i przekazywali "porywaczom" ustaloną kwotę. Wysokość okupów wahała się zwykle od ok. 14 tys. do 214 tys. dolarów USA. Jedna z rodzin sądząc, że płaci za bezpieczeństwo swojego dziecka przekazała porywaczom ponad 1 mln 400 tys. dolarów.

W niektórych przypadkach rodziny oddawały oszustom oszczędności życia.

