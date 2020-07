Finalne testy szczepionki na COVID-19. Stany Zjednoczone rozpoczynają testy na ludziach

Informację o rozpoczęciu końcowych testów przekazała firma Moderna. Finalny etap polegać będzie na zaszczepieniu przygotowanym preparatem zdrowych dorosłych osób, które nie chorowały wcześniej na COVID-19.

Ostatni etap przygotowania szczepionki

Wybranych ma zostać około 30 tys. osób, które poddane zostaną badaniom. Po zaszczepieniu sprawdzana będzie skuteczność nowego remedium na wirusa. Lekarze sprawdzą, jak reagują organizmy osób, które otrzymały szczepionkę.

ZOBACZ: Pandemia koronawirusa najgorszym kryzysem zdrowotnym w historii WHO

Kluczowe jest sprawdzenie, czy preparat zapobiegnie zakażeniu i czy uzyskana odporność będzie trwała.

Naukowcy muszą zweryfikować także, czy szczepionka jest bezpieczna dla ludzi oraz czy nie będzie powodować powikłań. W badaniach chodzi m.in. o upewnienie się, że nowy środek nie będzie przeciwskuteczny.

Wielkie nadzieje na zdrowie

- Wejście w posiadanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki, która byłaby dostępna jeszcze pod końcem 2020 roku, jest celem rozciągniętym w czasie, ale jest dla Ameryki celem właściwym - powiedział Francis Collins, dyrektor Narodowych Instytutów Zdrowia, amerykańskiej instytucji rządowej, zajmującej się badaniami biomedycznymi.

ZOBACZ: Koronawirus na weselu. Zakażona panna młoda i goście

Wchodząca w zaawansowane badania Moderna twierdzi z kolei, że będzie w stanie wyprodukować i dostarczyć 500 milionów sztuk szczepionki jeszcze w tym roku i prawdopodobnie około biliona w pierwszych miesiącach 2021.

We just announced that the Phase 3 study of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19 has begun. The Phase 3 study being conducted in collaboration with @NIH and @BARDA. Read more here: https://t.co/Xi9SV6fk4z pic.twitter.com/oESeuKjF08