Opublikowano listę najczęściej granych piosenek dekady. Zwyciężył hit z 2013 r.

Słynny przebój Williamsa królował przez cztery tygodnie na brytyjskich listach przebojów w 2013 roku. Utwór został także doceniony podczas rozdania nagród Grammy - przypomina " The Independent".

Dodatkowo, muzyk znalazł się również na czwartym miejscu rankingu Phonographic Performance Limited i BBC Radio 2 z piosenką "Get Lucky", przy której współpracował z francuskim duetem Daft Punk i gitarzystą amerykańskiej grupy Chic Nilem Rodgersem.

Drugie miejsce zdobył hit brytyjskiej piosenkarki Adele "Rolling In The Deep", który był pierwszym singlem z albumu zatytułowanego "21". Piosenka zyskała popularność w kilkudziesięciu krajach. Utwór przyniósł artystce aż trzy statuetki podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w 2012 roku.

Piosenka "Moves Like Jagger", amerykańskiego zespołu Maroon 5 z udziałem słynnej wokalistki Christiny Aguilery, zajęła trzecie miejsce na podium. W 2011 roku utwór znalazł się m.in. na dziesiątej pozycji rankingu najlepszych wakacyjnych piosenek magazynu "Rolling Stone" . Hit królował na pierwszych miejscach list przebojów w kilkudziesięciu krajach - m.in. w Australii, Danii oraz Hiszpanii.

