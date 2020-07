Stracił panowanie nad bmw. Zginęli młodzi mężczyźni

Dwie osoby zginęły w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w Jabłonicy Polskiej na Podkarpaciu. Kolejne dwie osoby, które podróżowały tym samochodem, trafiły do szpitala.

Jak poinformowała w sobotę podkarpacka policja, do wypadku doszło w piątek około godz. 23 w Jabłonicy Polskiej w powiecie brzozowskim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że na prostym odcinku jezdni, 22-latek kierujący bmw, jadąc od strony Krosna w kierunku Domaradza, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Samochód wjechał do przydrożnego rowu, a następnie z dużą siłą uderzył dachem w drzewo" – podała policja.

Dwie 20-latki trafiły do szpitala

Samochodem podróżowały cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 22 lat, wszyscy to mieszkańcy powiatu brzozowskiego. Na miejscu zginął 22-letni kierujący i jego 20-letni pasażer. Do szpitala zostały przetransportowane dwie 20-letnie pasażerki.

Policjanci pracujący na miejscu wypadku wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady, które pozwolą ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

msl/ PAP