Czterech młodych mężczyzn zginęło w nocy z piątku na sobotę w wypadku, do którego doszło w Baczkowie (woj. małopolskie). Jak powiedział Bartosz Izdebski z małopolskiej policji, kierujący peugeotem wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust.

Do wypadku doszło w piątek po godz. 23:00. Na miejscu zginął 24-letni kierowca oraz dwóch pasażerów: 33- i 38-latek. Autem, które uderzyło w betonowy przepust, jechał również jeszcze jeden mężczyzna. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Lekarzom nie udało się go uratować; czwarty pasażer zmarł w sobotę rano. Wszyscy zmarli byli mieszkańcami powiatu bocheńskiego, w którym leży Baczków.

Przyczyny wypadku ustala policja i prokuratura. Droga wojewódzka 965 przez kilka godzin była zablokowana. O wypadku jako pierwszy poinformował portal bochnia112.pl

wka/ PAP, polsatnews.pl, "Dziennik Polski"