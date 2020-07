"Po tych 30 latach to zupełnie inna formacja". Obchody Święta Policji

W sobotę przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceminister w MSWiA Maciej Wąsik, a także policjanci, z szefem komendy głównej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele.

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do policjantów podkreślił, że efektem ich pracy jest zadowolenie i zaufanie obywateli. Zaznaczył, że ponad 80 proc. Polaków uważa, że funkcjonariusze dobrze realizują swoje zadania, zaś 71 proc. darzy ich zaufaniem. - To jest wspaniały wynik, gratuluję. Jest on efektem tego, jak wykonujecie swoją służbę dla obywateli, dla ojczyzny. Jestem za to ogromnie wdzięczny - mówił.

Prezydent podziękował policjantom za działania w czasie walki z pandemią koronawirusa. Wskazał, że podjęto w tym czasie ponad 11 milionów działań kontrolnych wobec osób w kwarantannie. - Ponad 150 tys. interwencji, ponad 300 tys. sprawdzeń różnego rodzaju środków lokomocji - wymienił Duda. Ocenił, że ilość wykonanych przez policjantów działań wskazuje na ich zaangażowanie, trud i sumienność służby.

- Ogromnie dziękuję za to, że nikt się przed tą służbą nie cofał, że nikt się nie wahał, że przyrzeczenie policyjne było znakomicie w tym trudnym czasie wypełniane - podkreślił prezydent.

Podziękowania za "ochronę procesu wyborczego"

Policjantom i pracownikom cywilnym policji prezydent podziękował również za pracę w czasie kampanii wyborczej. - Dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa mnie, ale także i moim konkurentom, wszystkim kandydatom, którzy uczestniczyli w tych wyborach - powiedział.

Podkreślił, że dzięki ochronie policji możliwa była organizacja spotkań wyborczych. - Staliście na straży i dbaliście o nasze bezpieczeństwo, pomagaliście nam realizować nasze zadania, których podjęliśmy się startując w tych wyborach - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował policjantom również za "ochronę procesu wyborczego i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy w wyborach uczestniczyli idąc do lokali wyborczych, oddając głosy" oraz za "wsparcie działań Państwowej Komisji Wyborczej".

Dodał, że cieszy go, że realizowany jest plan modernizacji polskiej policji. - On był i jest dla mnie bardzo ważny. Z radością słyszę o kolejnych odnawianych i odtwarzanych posterunkach policji czy komisariatach - powiedział. - Cieszę się, że jesteście państwo zaopatrywani w nową i nowoczesną infrastrukturę, w nowy sprzęt, po to, abyście mogli służyć jeszcze lepiej i bezpieczniej - zaznaczył.

Prezydent RP @AndrzejDuda oraz minister Mariusz Kamiński wręczyli funkcjonariuszom @PolskaPolicja odznaczenia państwowe: Krzyż Zasługi za Dzielność, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. #ŚwiętoPolicji pic.twitter.com/8opdNcrxbG — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) July 25, 2020

Prezydent dodał, że "przed nami jeszcze bardzo wiele zadań, ale to też zadania służące poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy, także bezpieczeństwa prawnego". - Te działania są już w tej chwili realizowane - zauważył.

Duda wyraził zadowolenie, "że będą także nowe świadczenia, które będą zmierzały ku temu, by była zachęta, by dłużej pozostawać w służbie". Wymienił świadczenie motywacyjne dla policjantów z długim stażem służbowym; wprowadzenie zasad wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

- Cieszę się z tego, że będzie realizowany cały zespół zadań, który będzie zmierzał nie tylko do poprawy jakości warunków, w jakich państwo służycie. Cieszę się z tego, że będą i kolejne działania, które będą zwiększały w efekcie państwa wynagrodzenia, także również to, z czym wracacie z domów po służbie i w związku z tym także i poziomu życia państwa rodzin - mówił prezydent.

Do poprawy warunków pracy i wysokości uposażeń odniósł się także szef MSWiA Mariusz Kamiński, który zapewnił, że krok po kroku będzie dążył do tego, żeby uposażenia, które otrzymują funkcjonariusze policji, były "coraz bardziej satysfakcjonujące".

Kamiński zwracając się do funkcjonariuszy zaznaczył, że w piątek w Sejmie przegłosowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej.

Dodatki dla "najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy"

Przypomniał, że ustawa, która zacznie obowiązywać 1 października, zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla funkcjonariuszy, ale jedno z rozwiązań - jak podkreślił - jest rozwiązaniem szczególnym. - Chodzi mi o dodatki motywacyjne. Bardzo chcemy, żeby z tego nowego rozwiązania, które jest dedykowane najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom policji, ci funkcjonariusze (...) skorzystali - powiedział szef MSWiA.

Minister M. Kamiński podczas centralnych obchodów #ŚwiętoPolicji w #Warszawa: Cieszę się, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami i powiedzieć, że wczoraj #Sejm z ogromnym poparciem przyjął ustawę o wzmocnieniu służb mundurowych podległych #MSWiA i od 1 października wejdzie w życie. pic.twitter.com/XDelJqXReR — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) July 25, 2020

Dodał, że ich wiedza i kompetencje są niezbędne polskiej policji i obywatelom. - Bardzo proszę, skorzystajcie z tych dodatków motywacyjnych, pozostańcie w służbie. Ustabilizujemy sytuację kadrową w naszej formacji - zaapelował.

Szef MSWiA złożył podziękowania za ich służbę. Zaznaczył, że podziękowania należą się rodzinom policjantów, a także pracownikom cywilnym. - Chcę waszym najbliższym powiedzieć: możecie być dumni, że macie w rodzinie funkcjonariusza polskiej policji, bo to formacja ciesząca się ogromnym zaufaniem obywateli - podkreślił.

Szef KGP gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał funkcjonariuszom gratulacje i podziękowania marszałek Sejmu Elżbiety Witek za trudy codziennej służby.

Szymczyk zaznaczył, że rok 2020 jest dla Polskiej Policji szczególny z uwagi na wiele jubileuszów. Jak dodał, jednym z nich jest 30. rocznica uchwalenia ustawy o policji.

- Po przemianach ustrojowych Polska Policja zastąpiła miejsce Milicji Obywatelskiej. To 30 lat funkcjonowania obecnej Policji. Myślę, że po tych 30 latach to zupełnie inna formacja. Zmieniło się wszystko - mówił.

Dodał, że w tym roku obchodzona jest również 95. rocznica utworzenia policji kobiecej. Zaznaczył, że obecnie służbę w policji pełni ponad 16 tys. funkcjonariuszek i 18 tys. pracowniczek cywilnych.

Awanse i odznaczenia

Szef KGP podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym formacji za "codzienny trud, wysiłek i ogromne oddanie i poświęcenie, jakie wkładają każdego dnia na rzecz bezpieczeństwa wszystkich naszych obywateli i wszystkich tych, którzy do naszej pięknej ojczyzny przybywają".

Podczas uroczystości wręczone zostały awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia państwowe. Uhonorowani zostali również policjanci wyróżnieni w konkursie "Policjant, który mi pomógł".

Zmiana mentalności poprzez przejście od słowa panie władzo do policjant, który mi pomógł. Od panie władzo do pomagamy i chronimy - Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk o @PolskaPolicja podczas obchodów #ŚwiętoPolicji pic.twitter.com/tUxI5IURpp — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 25, 2020

W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie sześciu oficerom Policji. Na stopień nadinspektora mianowani zostali: zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu insp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, oraz Komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki. Awanse przyznane zostały na wniosek szefa MSWiA.

Obchodzone 24 lipca Święto Policji zostało ustanowione w 1995 roku i przypada w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej.

bia/ PAP