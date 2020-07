Diety z europarlamentu wykorzystałem na... walkę z Unią Europejską - Korwin-Mikke o "żebractwie"

- Rz***ć mi się chce, jak tego słucham - powiedział w Debacie Tygodnia Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji.

- Jeśli mamusia mówi: "synku dostaniesz pieniążki, jak zrobisz to i tamto", to syn musi powiedzieć - "mamo, wyprowadzam się, przestaję dokładać do mieszkania i słuchać, co do mnie mówisz" - prosto i zwyczajnie - stwierdził Korwin-Mikke zapytany o ocenę dokonań premiera Mateusza Morawieckiego, który poinformował, że podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej zapewnił Polsce w programach pomocowych ponad 700 mld zł.

Korwin-Mikke: honor zamiast "żebractwa"

- Trzeba mieć honor, do diabła. To jest żebractwo - stwierdził Korwin-Mikke. - Mówiono mi, że dzięki Unii mamy autostrady. To ile Niemcy dostały, że mają autostrady? Nic nie dostały i dzięki temu mają najlepsze - powiedział.

- Chiny mają ogromną ilość autostrad, bo... nic nie dostały z Unii i ludziom pozwalają pracować. Trzeba przestać wreszcie żebrać! - powiedział polityk Konfederacji. Jego zdaniem wystarczy pojechać do Chin, aby na własne oczy zobaczyć dużo więcej autostrad niż w Polsce - "bez dotacji z Unii".

- I bez demokracji - odpowiedziała Hanna Gil-Piątek (Wiosna, Nowa Lewica).

- W Chinach jest normalność, a nie jakaś demokracja - powiedział Korwin Mikke.

- Więc pan jest przeciwko demokracji w Polsce? - pytała Gil-Piątek.

- Nienawidzę demokracji. Że motłoch rządzi, że większość głupków ma rządzić, bo jest ich więcej niż mądrych? - odpowiedział polityk Konfederacji.

Gdy Gil-Piątek zapytała publiczność w studio, czy czuje się motłochem, dyskusja została na chwilę przerwana.



- To jest trzeci program, w którym nie dostaję odpowiedzi na pytanie, które zadaję, więc sam na nie odpowiem. Niemcy mają autostrady nie dlatego, że dostały pieniądze z Unii Europejskiej, bo jej wtedy nie było, tylko dlatego, że zrobili reformę i sami ciężko pracowali. Trzeba pie***ć te pieniądze unijne - powiedział Korwin-Mikke. - Trzeba przestać ludzi karać podatkami za to, że pracują, przestać wynagradzać zasiłkami za to, że nie pracują i od razu ludzie by pracowali - stwierdził.

Pieniądze z Unii na... walkę z Unią

- W poprzedniej kadencji był pan w Parlamencie Europejskim i brał pan za to pieniądze - powiedział Piotr Kaleta. - Za darmo przecież pan tam nie pracował - dociekał polityk PiS.

- Oczywiście, że tak, jak dają to trzeba brać. Pytanie brzmi na co się te pieniądze używa. Ja używałem te pieniądze na walkę z Unia Europejską. Cały czas w Unii Europejskiej grzmiałem przeciwko Unii Europejskiej. Tak robiłem - powiedział.

- Trzeba wreszcie stanąć na nogi - zakończył.- Polska rozwija się szybciej niż Niemcy, bo u nas jest mniej socjalizmu - dodał.

