Burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia przed burzami z gradem dla południowych powiatów woj. małopolskiego i podkarpackiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Burze możliwe będą na krańcach południowo-wschodnich i południowych Polski, zwłaszcza w rejonie Karpat. Będą to niewielkie komórki, którym lokalnie towarzyszyć będą silne opady deszczu, do 30 mm.

⚠️IMGW-PIB wydał #ostrzeżenia meteorologiczne 1° przed burzami z gradem dla południowych powiatów woj. małopolskiego i podkarpackiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami #grad.#IMGWmeteo #burze #deszcz pic.twitter.com/JpMUPF0jNZ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 25, 2020

Punktowo możliwe są także silniejsze porywy wiatru, do 70 km/h oraz grad do 2 cm - podało IMGW.

Pogoda na sobotę

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na południu i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na południu także burze. Słabe opady deszczu możliwe także nad morzem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm.

Wideo: sprawdź aktualną prognozę pogody

Temperatura maksymalna od 23°C na północy, około 25°C w centrum, do 29°C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

WIDEO - Wojna o jezioro. Policja znalazła na to sposób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl