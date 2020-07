Podczas pandemii ludzie kupowali najwięcej lodów. Oszczędzali na kosmetykach

Z badań wynika, że w ciągu trzech miesięcy do 26 czerwca sprzedaż lodów wzrosła aż o 26 proc. Niestety takim wynikiem nie mogą cieszyć się produkty higieniczne oraz pielęgnacyjne. One z kolei w trakcie pandemii Covid-19 były kupowane przez konsumentów w mniejszych ilościach.

I chociaż jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy świadkami tego, jak ze sklepowych półek szybko znikały mydła oraz żele antybakteryjne, to zapotrzebowanie na dezodoranty i szampony wyraźnie spadło.

People working from home have been eating more ice cream ?



But they have also been neglecting their grooming habits, according to consumer goods giant Unilever