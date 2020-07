Polacy a internet. W banku tylko online, w urzędzie tradycyjnie

Pandemia koronawirusa i wywołana przez nią konieczność pozostania w domu wpłynęła na wykorzystanie Internetu.

Jak wynika z raportu Regiony Nexery, średni czas korzystania z Internetu wzrósł. 28 proc. badanych spędza w internecie 6 i więcej godzin, to więcej o 167 punktów procentowych niż w ubiegłorocznym badaniu. 29 proc. ankietowanych używa sieci przez 4-5 godzin - to więcej o 14 punktów. 3 godziny dziennie online jest 26 proc. uczestników badania.

Szybszy internet

Co czwarty badany uznał, że nie jest zadowolony ze swojego łącza. Stanowi to zauważalny wzrost w stosunku do badania w zeszłym roku, kiedy było to 10 proc.

"To niezadowolenie jeszcze dobitniej uzmysławia odsetek korzystających z internetu domowego, którzy rozważają zwiększenie prędkości posiadanego łącza w najbliższym roku. Zastanawia się nad tym aż co drugi (47 proc.) respondent. To wzrost aż o 20 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem" - zwrócono uwagę w raporcie.

Jak mówi cytowany w raporcie Piotr Mieczkowski, prezes Fundacji Digital Poland "pandemia dobitnie pokazała, jak bardzo każdemu potrzebny jest dostęp do szybkiego internetu. Bez światłowodu udział dzieci w zdalnych lekcjach w tym samym czasie, kiedy rodzice biorą udział w wideokonferencji, najprawdopodobniej okaże się całkowicie niemożliwy".

Bank online

Konieczność pozostania w domu i zamknięcie wielu instytucji wymusiło korzystanie z internetowych rozwiązań. Tak było w przypadku bankowości i opłacania rachunków.

Jak wynika z badania, 95 proc. respondentów korzysta z bankowości elektronicznej. Rok temu było to 83 proc.

Podobnie w przypadku opłacania rachunków, większość Polaków reguluje swoje należności poprzez sieć. Robi tak 94 proc. badanych. W ubiegłym roku, jak wynika z badania, liczba osób w ten sposób opłacająca rachunki wynosiła 80 proc.

Ta sama tendencja widoczna jest przy zakupach. Zdecydowana większość ankietowanych kupuje przez internet - 93 proc. W porównaniu z rokiem u biegłym wzrost jest znaczny. Rok temu w sieci kupowało 72 proc. Polaków.

W tym przypadku pandemia mogła przyspieszyć i tak postępujący trend.

Urząd nadal "analogowy"

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku załatwiania spraw urzędowych prze internet. Raport pokazał, że Polacy nadal wolą stacjonarna formę.

Według badania swoje sprawy w urzędach online załatwia tylko 39 proc. Polaków.

Raport Regiony Nexery został przeprowadzony przez firmę GfK w części kraju, gdzie jak głosi raport, dostęp do szerokopasmowego internetu jest ograniczony lub go brakuje. Badanie wykonano w marcu i kwietniu 2020 roku.

laf/prz/ Nexera