"Oddaj ten kask. Zginął w nim człowiek". Apel motocyklistów do złodzieja

Kask był przymocowany do przydrożnego krzyża. W październiku pod Mińskiem Mazowieckim zginął w nim pan Błażej. Mężczyzna zderzył się z oplem. Kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo.

By uczcić pamięć zmarłego kolegi, jego bliscy postanowili postawić nieopodal miejsca tragedii krzyż. Na nim zawiesili kask należący do zmarłego.

"W tym kasku zginął człowiek"



Ta tragiczna historia spotkała się jednak z kolejnym smutnym finałem - ktoś ukradł kask. "Nie spełnia absolutnie żadnej funkcji, jest cały poobijany i popękany, dodatkowo przewiercony śrubą, którą był przykręcony do krzyża. Krzyż jest w całości, co jasno daje do zrozumienia, że ktoś go odkręcił i zabrał" - podkreśla kolega zmarłego tragicznie pana Błażeja.



Mężczyzna apeluje do złodzieja z nadzieją, że ruszy go sumienia i zwróci skradzioną rzecz. "Oddaj ten kask. Nie wiem, co sobie myślisz, że go odmalujesz i będziesz w nim jeździć, choć zupełnie się do tego nie nadaje? Nie wiem, wiedz jednak, że w tym kasku zginął człowiek" - przypomina i prosi o pomoc wszystkich, którzy wiedzą, co mogło stać się z przedmiotem.

