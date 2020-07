Myśliwce zmusiły samolot do lądowania. Chwile grozy na pokładzie [WIDEO]

Podczas przelotu przez przestrzeń powietrzną Syrii, do irańskiego samolotu pasażerskiego niebezpiecznie przybliżyły się myśliwce "należące do obcego państwa". Samolot musiał lądować w Bejrucie - podała agencja Tasnim. Na nagraniu z pokładu widać przerażonych pasażerów.

Pilotowi udało się uniknąć kolizji, ale niebezpieczne manewrowanie myśliwców spowodowało konieczność szybkiego zejścia na niższą wysokość, co skutkowało licznymi obrażeniami u pasażerów irańskiego samolotu - pisze Reuters powołując się na doniesienia telewizji IRIB.

Irańskie media podawały początkowo, że incydent został sprowokowany przez izraelski samolot myśliwski. Władze w Teheranie wydały zaś oświadczenie, że "podejmą wszelkie niezbędne kroki prawne i polityczne dla zbadania okoliczności incydentu".

"Maszyna zachowała bezpieczny dystans"

W następnym komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych Iranu zaznaczono, że "odpowiedzialnością za wszystko, cokolwiek jeszcze przytrafi się samolotowi pasażerskiemu należącemu do prywatnych linii lotniczych Mahan Airlines (Mahan Air) na jego drodze do Teheranu, będą obarczone Stany Zjednoczone". W doniesieniach irańskich mediów pojawiła się zaś informacja o "dwóch myśliwcach należących do lotnictwa USA, które miały wejść na kolizyjny kurs podczas przelotu irańskiego samolotu pasażerskiego nad Syrią".

WIDEO: nagranie z pokładu samolotu

Przedstawiciele Pentagonu potwierdzili w rozmowie z agencją Reutera, że "amerykański F-15 rzeczywiście znalazł się w czwartek polu widzenia irańskiego samolotu pasażerskiego, ale maszyna zachowała bezpieczny dystans".

Irańskie linie lotnicze Mahan Airlines obsługują połączenia krajowe, do Europy, a także na Bliski i Daleki Wschód. Głównym hubem linii jest port lotniczy Teheran-Imam Khomeini. Tam właśnie w nocy z czwartku na piątek wylądował samolot pasażerski, który wcześniej napotkał nad Syrią amerykańskie myśliwce. Agencje podkreślają, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało.

