Awaryjne lądowanie samolotu z Krakowa. Eskortowały go myśliwce RAF-u

Samolot wylądował na lotnisku nieopodal Londynu przed godz. 19. Policja z brytyjskiego hrabstwa Essex przekazała, że służby zostały zaalarmowane o "zagrożeniu bezpieczeństwa".

Po wylądowaniu, rozpoczęły się czynności operacyjne. "Więcej informacji przekażemy, jak tylko będziemy mogli" - dodali funkcjonariusze.

A flight from #Krakow to #Dublin was diverted to #Stansted Airport at around 6.40pm on Monday 13 July due to reports of a security alert.



The plane is currently at the airport and officers are making enquiries.



We’ll bring you more information when we can. pic.twitter.com/jBD9BRFrqR