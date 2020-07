Weszła do wody i nie wróciła. Szukało jej 180 osób

Do zdarzenia doszło w sobotę na plaży w Sopocie. 35-letnia kobieta weszła do wody i nie wróciła do bliskich, którzy na nią czekali.

Poszukiwania kobiety w morzu i z powietrza



Po zawiadomieniu służb, zaginionej kobiety szukało prawie 180 osób. 120 plażowiczów utworzyło w wodzie dwa łańcuchy życia. 20 jednostek pływających i jeżdżących szukało kobiety w wodzie i na lądzie. W poszukiwania zaangażowano także dron.

Po ponad trzech godzinach kobieta spokojnie, alejkami wróciła na plażę.



"Wezwanie służb oraz uruchomienie poszukiwań było jak najbardziej uzasadnione. Zachowanie kobiety, która nie poinformowała najbliższych o swoich planach - skrajnie nieodpowiedzialne" - zauważają ratownicy.



Podziękowali też plażowiczom za wsparcie w poszukiwaniach.

Od początku kwietnia utonęły 174 osoby

W niedzielę utonęło siedem osób. Od początku kwietnia policja odnotowała 174 utonięcia - poinformowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swym raporcie dobowym.

Wczoraj utonęło siedem osób❗



Nad wodą pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

➡ pływaj tylko w wyznaczonych miejscach,

➡ nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających,

➡️załóż kapok pływając na łódce, kajaku i rowerze wodnym.#woda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/WFxI1gKkQv — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 20, 2020

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających. ważne jest także zakładanie kamizelki wypornościowej, gdy jesteśmy w łódce, na kajaku bądź rowerze wodnym. ZOBACZ: Skoczył na "bombę", już nie wypłynął. Rośnie liczba utonięć Ponadto RCB przestrzega także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

