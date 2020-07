Kwadrat tylko dla Ritter Sport. Milka przegrała w sądzie

W czwartek "Die Welt" podał, że Ritter Sport może być jedyną kwadratową czekoladą na sklepowych półkach niemieckich supermarketów.



Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe orzekł w ostatniej instancji, że producent z Waldenbuch (koło Stuttgartu) zachował wyłączne prawo do kształtu swojej czekolady. Szwajcarska Milka przez dziesięć lat próbowała ukrócić konkurencji prawo do nietypowej formy produktu.



Nie kształt a jakość



Marka nie może rościć sobie ochrony, kiedy jej podstawą jest wyłącznie forma, "która nadaje towarowi zasadniczą wartość". Jednak w przypadku Ritter Sport sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kwadratowa czekolada sugeruje tu pochodzenie wyrobu, co również wpływa u konsumenta na oczekiwanie związane z jakością. Z kolei forma nie jest wartością artystyczną. Nie wpływa również na różnice cenowe.



O tym, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe, pisaliśmy już w maju. Kilka miesięcy temu prawnik Rittera twierdził, że nikt nie kupuje wyrobów wyłącznie ze względu na kształt.

ZOBACZ: Kwadratowa czekolada w sądzie. Koncerny walczą o prawo do kształtu



Jak wówczas podkreślał: "chodzi o jakość, składniki, ważna jest konsumpcja". Natomiast reprezentant Milki uważał, że fundamentem sukcesu Ritter Sport jest właśnie slogan reklamowy, który nawiązuje do kształtu kwadratu i tego, że produkt jest funkcjonalny. Na pomysł, by niemiecka czekolada miała kwadratowy kształt w 1932 roku wpadła założycielka firmy Clara Ritter.

