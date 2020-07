Wstrząs w kopalni KGHM. Ośmiu górników rannych

Jak podał KGHM, do wstrząsu górotworu doszło przed godziną 4 rano w rejonie GG-3, oddział G-30, Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Wstrząs miał siłę 1,1X10 do 7J.

Z miejsca zagrożenia wycofało się 16 górników - podała miedziowe spółka w komunikacie.

Ośmiu górników rannych

W wyniku wstrząsu niegroźnie obrażenia odniosło ośmiu górników - trafili oni do szpitali w Głogowie i Lubinie.

Szczegóły zdarzenia zbada powołana komisja składająca się z ekspertów KGHM oraz Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu - podano.

Rejon, w który doszło do wstrząsu zostały wyłączony z eksploatacji, do czasu zbadania do przez komisję.