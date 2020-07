Śmiertelny wypadek w Lubinie. Trzydniowa żałoba w KGHM

45-letni ślusarz mechanik był mieszkańcem Nowej Wsi Lubińskiej, od roku pracował w KGHM. Niezwłocznie powołano komisję do wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku.





"Mimo natychmiastowej pomocy załogi i ratowników - zmarł jeden z Pracowników KGHM. Jesteśmy myślami i modlitwą z Jego Rodziną" - poinformował na Twitterze prezesa KGHM Marcin Chludziński.

Przekazał również, że wprowadzona została trzydniowa żałobę we wszystkich oddziałach KGHM.

Piszę to z wielkim bólem serca. Niestety, dziś w ZG Lubin doszło do wypadku. Mimo natychmiastowej pomocy załogi i ratowników - zmarł jeden z Pracowników KGHM. Jesteśmy myślami i modlitwą z Jego Rodziną. Wprowadzam trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach KGHM