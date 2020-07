Udział dzieci w polowaniach. Komisja zdecydowała ws. projektu ustawy

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała w środę odrzucenie w całości obywatelskiego projektu noweli Prawa łowieckiego. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości do polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

O tym, że udział dziecka w polowaniu można porównać do stresu pourazowego mówiła na antenie Polsat News psycholog Mirosława Kątna.

"Ustawa nie została przyjęta"

Sejmowa komisja ochrony środowiska odrzuciła w środę obywatelski projekt zezwalający na udział dzieci w polowaniach. Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o Prawie łowieckim głosowało 15 osób, za przyjęciem - 10; wstrzymały się 3 osoby. - Ustawa nie została przyjęta - powiedziała przewodnicząca komisji posłanka Urszula Pasławska (PSL-Kukiz15).

W czasie prac komisji nad projektem posłowie nie zgodzili się na obniżenie wieku dla osób uczestniczących w polowaniu. Lewica chciała, aby było to możliwe od 16 roku życia, a poprawka zgłoszona przez przewodniczącą komisji posłankę Pasławską zakładała, aby było to od 13 roku życia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

W połowie kwietnia Sejm skierował do komisji projekt noweli, którego jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach było dopuszczenie osób poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Miało to pozwolić na rozwój zainteresowań dzieci, czy spędzanie wspólne czasu i zapewnić rodzicom i opiekunom dzieci realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - "o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego".

Myśliwi zwracali także uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

Według myśliwych powinni decydować rodzice

"Stan ten kłóci się z wieloletnią tradycją łowiecką, w której dzieci od najmłodszych lat brały udział w polowaniach, zainteresowane pasjami rodziców (...) Tradycja ta obowiązuje od dnia dzisiejszego w wielu krajach europejskich; w niektórych z nich młodzież w wieku powyżej 16. roku życia dopuszczana jest do wykonywania polowania" - podkreślono.

Komitet obywatelski zwraca ponadto uwagę, że polowania są legalne i są ściśle określone w przepisach prawa. Celem polowań jest też "redukcja liczebności zwierząt łownych", co skutkuje "mniejszymi szkodami łowieckimi". Jest to też "aktywna forma ochrony przyrody i konieczny warunek utrzymania różnorodności biologicznej".

Przedstawiciele myśliwych zapewniali, że zależy im na dobru ich dzieci, ale to do rodziców powinna należeć ocena poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka i progu jego odporności psychicznej.

Przeciwko projektowi tej noweli protestowało 40 organizacji społecznych (m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, UNICEF Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz koalicja Niech Żyją!), które w liście do marszałek Sejmu i przedstawicieli niższej izby parlamentu wyraziły swój sprzeciw w kwestii obecności dzieci przy polowaniach.

"Uczestnictwo dzieci w wysoce zorganizowanych i technologicznie zaawansowanych procedurach masowego zabijania zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii, a także szacunek dla świata przyrody. Dlatego właśnie w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich nie umieszcza się przecież wycieczek do rzeźni" – ocenił cytowany w liście psycholog Wojciech Eichelberger.

Polowania "szkodliwe i niebezpieczne dla rozwoju dzieci"

Organizacje broniły dotychczasowego zakazu udziału dzieci w polowaniach, a Tomasz Zdrojewski z koalicji Niech Żyją! podkreślał, że utrzymanie go w mocy jest sprawą wielkiej wagi dla dobra najmłodszych.

- Jednym z zadań państwa prawa jest ochrona najmłodszych obywateli przed narażaniem, również przez rodziców, na szkodliwe i niebezpieczne dla ich rozwoju treści. Dlatego bez względu na opinię opiekunów, prawo zabrania udostępniania nieletnim treści pornograficznych i epatujących agresją, np. w filmach. Tymczasem polowania to brutalna lekcja przedmiotowego traktowania żywych stworzeń, która niesie ogromne ryzyko dla psychiki dzieci. Nie ma na to naszej zgody - dodał Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W marcu 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa łowieckiego, która kończyła czteroletnią "batalię" między łowczymi, politykami a organizacjami społecznymi o nowe prawo regulujące m.in. polowania. Głównym celem zmian było wówczas wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Chodziło o to, by łatwiej mogli oni wyłączać swoją ziemię z obwodów, jeżeli nie zgadzali się na polowania. Na brak takiej możliwości w 2014 roku wskazał Trybunał Konstytucyjny.

Na początku 2018 roku, po zmianie na stanowisku szefa resortu środowiska i po pracach nad ustawą w parlamencie, w noweli znalazł się przepis, który zakazał udziału niepełnoletnich w polowaniach.

