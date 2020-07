Informację o usuwaniu kont grupy QAnon przekazano na profilu Twitter Safety. Podkreślono, że treści rozpowszechniane przez QAnon mogą powodować szkody, więc podjęto decyzję o usuwaniu kont powiązanych z grupą oraz blokowaniu powiązanych z nią adresów.

W komunikacie wspomniano o "nękaniu konkretnych osób lub wzmacnianiu identycznych treści na wielu kontach".

Usunięto już 7 tys. kont

Akcja ruszyła w tym tygodniu. Zapowiedziano, że sprawdzana będzie aktywność podobnych profili, weryfikacji ma być poddanych 150 tys. kont. Rzecznik Twittera przekazał, że jak dotąd usunięto ich już 7 tys.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service.