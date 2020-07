Blisko 6 tys. protestów wyborczych. "Ich liczba nie powinna znacząco się zwiększyć"

Spośród 5,8 tys. przekazanych do SN protestów w repertorium do środowego popołudnia zostało zarejestrowanych ponad 4,8 tys. - Jeszcze około tysiąca czeka na rejestrację. Liczba protestów była na tyle duża, że konieczne było na przykład zamówienie dodatkowych obwolut na akta - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

ZOBACZ: Coraz więcej protestów wyborczych. Potrzebni byli dodatkowi pracownicy

Termin na składanie protestów już upłynął. Można było je składać w siedzibie SN do ubiegłego czwartku do godz. 16, bo wówczas zakończyły się godziny urzędowania sądu. Po tej godzinie protesty można było wysyłać za pośrednictwem poczty do północy; decydowała data stempla pocztowego. W związku z tym za pośrednictwem poczty protesty wpływały jeszcze w tym tygodniu - w poniedziałek, wtorek oraz środę.

Nie będzie dużego wzrostu

- Biorąc jednak pod uwagę środowy wpływ, nie należy spodziewać się już dużego wzrostu liczby protestów - ocenił Michałowski. W środę wpłynęło poniżej 100 nowych protestów.

Jak poinformował Michałowski, wkrótce SN przejdzie do rozpoznawania protestów. Obecnie nie ma jeszcze wyznaczonych terminów ich rozpatrywania, na razie do SN wpływają stanowiska z Państwowej Komisji Wyborczej i od Prokuratora Generalnego ze stanowiskami do tych protestów.