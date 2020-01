Zwabił dzieci do domu, potem się zabarykadował. Policja zabiła porywcza, tłum zlinczował jego żonę

Subhash Batham w czwartek wieczorem zwabił dzieci do swojego domu w wiosce Kathariya pod pretekstem imprezy urodzinowej swojej córki. Kiedy rodzice przyszli odebrać dzieci, Batham zabarykadował się w domu i zaczął rzucać bomby domowej roboty w stronę mieszkańców wioski.

Wystrzelił również osiem razy w stronę tłumu raniąc Anupama Dubeya, który próbował negocjować z mężczyzną zanim pojawiła się policja. Porywacz był na przepustce z więzienia, gdzie odsiadywał dożywotni wyrok za udział w morderstwie. Twierdził, że podczas jego nieobecności, mieszkańcy wioski zgwałcili jego żonę.



- Prosiłem o uwolnienie dzieci, ale on nalegał na sprowadzenie naczelnika urzędu miasta (dystryktu Farrukhabad, gdzie znajduje się wioska - red.) i miejscowego posła, aby zgłosić sprawę karną przeciw mieszkańcom wioski - opowiadał dziennikowi "The Times Of India" Anupam Dubey.

#UPDATE: The person who is holding more than 15 children & a few women hostage at a house, opened fire at and threw a hand grenade at police. 3 police personnel & a villager injured. The person had invited the children to his house, on his daughter's birthday. Police operation on https://t.co/UijF0FRDrF