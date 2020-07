Prezes PiS spóźnił się na przemówienie prezydenta. Politycy: to dalsze upokarzanie

We wtorek po południu Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze go na prezydenta. 6 sierpnia złoży przed Zgromadzeniem Narodowym w Sejmie przysięgę i obejmie urząd prezydenta RP na drugą kadencję.

Jak zauważyli dziennikarze i internauci, na uroczystość kilkanaście minut spóźnił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do sprawy odniósł się przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. "Korki w Warszawie" - napisał na Twitterze.

"Upokarzanie i stwarzanie wrażenia przewagi"

Sprawę spóźnienia prezesa PiS skomentowali także goście Agnieszki Gozdyry w "Debacie Dnia".

- Trochę takie gesty i interpretacje przypominają mi interpretatorów z epoki zimnej wojny, którzy sobie dyskutowali "co się dzieje na Kremlu" z punktu widzenia tego, kto się pojawił na trybunie honorowej - mówił Robert Winnicki (Konfederacja).

Jak ocenił, Jarosław Kaczyński "zdaje sobie sprawę z tego, że Andrzej Duda ma dużo większe pole manewru niż w swojej pierwszej kadencji". - Nie jest już zależny od tego, czy PiS da mu pieniądze i poparcie na drugą kadencję - dodał.

Według Winnickiego, takie gesty "mogą być odbierane jako policzki". - Nie wiem, czy dalsze upokarzanie i stwarzanie wrażenia takiej przewagi to jest najlepsza polityka - dodał.

WIDEO: Robert Winnicki i Władysław Teofil Bartoszewski w "Debacie Dnia"

"Prezydent traktowany z niechęcią przez własne zaplecze polityczne"

O sprawę został zapytany także Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-Koalicja Polska). - Znam zasady protokołu dyplomatycznego. Wiem, że najważniejsza osoba w państwie przychodzi na spotkanie ostatnia - powiedział.

Były premier Leszek Miller stwierdził z kolei, że "żaden prezydent nie był traktowany z taką nonszalancją i niechęcią przez własne zaplecze polityczne" jak Andrzej Duda.

Jak ocenił, była to demonstracja pod tytułem "jesteś nikim, panie Duda i nie myśl sobie, że to, że już nie będziesz startował, to wszystko ci wolno".

WIDEO: Leszek Miller w "Debacie Dnia"