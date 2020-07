Mariusz Błaszczak gościem "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Konsekwencje po żarcie z prezydenta Andrzeja Dudy - to jeden z tematów piątkowego "Graffiti". Gościem Tomasza Machały będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 7:45.

Znani z prowokacji wobec polityków i światowych przywódców rosyjscy komicy Vovan i Lexus (Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow) zamieścili we wtorek wieczorem na portalu YouTube nagranie mające przedstawiać ich rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. W 11-minutowej rozmowie Kuzniecow, który podszył się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, gratuluje Dudzie wyborczego zwycięstwa i próbuje sprowokować go do kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. na temat sporów o historię i pomniki Armii Czerwonej z Rosją czy kwestię Lwowa. Rozmowa prowadzona jest po angielsku.

Autentyczność nagrania potwierdził w środę dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

Jak przekazało w czwartek MSZ, dwóch pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku zostało odwołanych z placówki ze skutkiem natychmiastowym.

