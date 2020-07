Podczas rodzinnego pikniku znalazł XIX-wieczną szablę

Gdy przed rozpoczęciem pikniku pan Tomasz, chciał uprzątnąć teren, aby rozłożyć koc natrafił na przedmiot przypominający kawałek gałęzi. Po jego wyciągnięciu okazało się, że jest to... szabla.

Zobaczyła szablę i zaniemówiła

- Żona zaniemówiła na parę minut - relacjonował mężczyzna.

Nagroda za znalezisko

"Zabytek został zgłoszony do Urzędu Miasta w Świebodzicach, a ten stosownie do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powiadomił nasz urząd. Szabla pomimo wyraźnej korozji zachowała się prawie w całości. Kwerenda wykazała, że mamy do czynienia z szablą pruską używaną przez wojsko jako model M1848" - podał dolnośląski konserwator zabytków.

ZOBACZ: Dzieci bawiły się w piaskownicy. Znalazły materiały wybuchowe

Panu Tomaszowi jako znalazcy przysługuje nagroda. XIX-wieczna szabla trafi do muzeum. Tam zostanie poddana konserwacji.

Urząd konserwatorski zaznaczył, że w najbliższym czasie - po uzyskaniu zgody właściciela posesji - miejsce, gdzie odnaleziono przedmiot zostanie zbadane. Konserwator chce sprawdzić, czy teren ten nie kryje więcej wartościowych przedmiotów.

WIDEO - Tancerze mają sposób na koronawirusa. To "kwarantaniec" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/polsatnews.pl