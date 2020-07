Morawiecki po szczycie UE. "Ogromny sukces"

Premier po szczycie wystąpił na konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

- Porozumienie daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach. To kwota, jakiej nigdy nie było we wcześniejszych negocjacjach - powiedział Morawiecki. - Razem z uprzywilejowanymi pożyczkami porozumienie daje Polsce 160 mld euro w cenach bieżących - dodał.

- W ostatniej rundzie wynegocjowaliśmy 600 mln euro dla regionów, które potrzebują najwięcej środków na rozwój, bo są mniej zamożne - mówił premier.

- Jako Grupa Wyszehradzka wynegocjowaliśmy to, na czym nam zależało. To bardzo duży sukces - podkreślił premier. - Nie ma bezpośredniego połączenia między tzw. praworządnością, a środkami budżetowymi, o których jest mowa - dodał.

- Co więcej, jak uzgodniliśmy to ze służbami prawnymi, ten mechanizm, który ma być wypracowany, będzie jednocześnie podlegał walidacji Rady Europejskiej. Rada Europejska - jest to tam wyraźnie napisane - to jednomyślność. Bez zgody Węgier, bez zgody Polski, bez zgody Grupy Wyszehradzkiej nic się tutaj nie zadzieje - tłumaczył.

Dodał, że jeśli chodzi o nadzór nad budżetem UE i ochronę interesów budżetowych, Polska jest jak najbardziej za tym, aby chronić unijną kasę.

- Fundusz dotacyjny ze względu na grupę "skąpców" został ograniczony o 22 proc. względem wyjściowych propozycji; udział w tym Polski został ograniczony tylko o 3 proc. - podkreślił premier.

- Nasi przyjaciele z północy Europy negocjowali z południem jak najniższą sumę dotację, myśmy chcieli, żeby ta kwota była jak najwyższa (...) Grupa Wyszehradzka, która była pośrodku, była (...) kimś w rodzaju pośrednika - powiedział szef rządu.

"To Mateusz wygenerował miliardy euro dla Polaków"

- Powód dla którego odnieśliśmy sukces, to ten, że Mateusz Morawiecki był liderem Grupy Wyszehradzkiej, był liderem naszego zespołu - stwierdził premier Węgier Viktor Orban.

- Mateusz nigdy tego nie powie, ale taka jest prawda, że to on wygenerował miliardy euro dla Polaków. Gratuluję ci Mateusz bo to wspaniała robota - wskazał.

Wskazywał, że Polska i Węgry osiągnęły wszystkie cele jakie sobie postawiły.

Orban mówił też, że "jakakolwiek próba połączenia praworządności z budżetem została od razu skutecznie odrzucona". - Nie będzie żadnego powiązania między dwoma różnymi tematami - praworządnością, ani dyscypliną budżetową. Nie będzie połączenia między kwestiami politycznymi i gospodarczymi. W przeciwnym razie efektywność samego pakietu i planu gospodarczego byłaby znacząco zredukowana - ocenił.

"Mamy porozumienie!" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. - Po raz pierwszy w historii poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych - dodał.

