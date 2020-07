Miliardy euro dla Polski. Na co zostaną wydane pieniądze z UE?

Efekty szczytu UE są dobre i korzystne dla Polski, dziś największym wyzwaniem jest to, abyśmy potrafili zainwestować pieniądze z UE - mówiła we wtorek podczas konferencji wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Brukseli zakończył się trwający od piątkowego poranka szczyt unijny ws. budżetu UE i funduszu odbudowy.

Porozumienie zawarte na szczycie UE zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki.

ZOBACZ: Trzy boiska rozgrywki Morawieckiego na szczycie UE. O co i jak grał premier?

- Porozumienie daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach. To kwota, jakiej nigdy nie było we wcześniejszych negocjacjach - powiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. - Razem z uprzywilejowanymi pożyczkami porozumienie daje Polsce 160 mld euro w cenach bieżących - dodał.

"Polska jest wielkim beneficjentem"

We wtorek do ustaleń szczytu odniosła się minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Przełamaliśmy różne kryzysy. (...) Dziś wszyscy potrzebowali szybko tych konkluzji, by szybko wejść znowu na ścieżkę wzrostu - oświadczyła Emilewicz na konferencji prasowej.

Jak dodała, wynegocjowany na szczycie kontrakt dla Europy jest "bardzo dobry i niezwykle korzystny dla Polski". - To ponad 160 mld euro - stwierdziła Emilewicz, zaznaczając, że większość z nich, 125 mld euro - to dotacje, czyli te środki, których gospodarka potrzebuje najbardziej.

ZOBACZ: Rozbieżne wypowiedzi ws. praworządności po szczycie UE

Emilewicz przyznała, że "za sprawą oszczędnych państw" Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został ograniczony o 22 proc. względem pozycji wyjścia. Ale - jak stwierdziła - dla Polski zostanie ograniczony o 3 proc., czyli "Polska jest wielkim beneficjentem".

Nie tylko duże projekty

- Powstanie lista konkretnych projektów, inwestycji, które będą finansowane m.in. z funduszu odbudowy - zapowiedziała wicepremier.

- W naszej propozycji dystrybucji środków, zwłaszcza z funduszu odbudowy, znajdzie się lista projektów indykatywnych, wskazanych, nazwanych z imienia i nazwiska, w które chcielibyśmy inwestować w najbliższych latach i o których wiemy, że przyniosą konkretne efekty - powiedziała wicepremier. ZOBACZ: Nerwowa atmosfera w Brukseli. Spięcie prezydenta Francji z kanclerzem Austrii Emilewicz poinformowała, że środki te zostaną przeznaczone zarówno na infrastrukturę kolejową i drogową, ale nie będą to tylko duże projekty, lecz również te mniejsze, bardziej lokalne w mniejszych ośrodkach. - To są również środki na transformację energetyczną. (...) To wreszcie środki na modernizację na unowocześnienie polskich miast, aby stały się miastami inteligentnymi, przyjaznymi - dodała Emilewicz.

dk/ PAP