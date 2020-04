Kokaina w transporcie maseczek. Polak zatrzymany

Zarejestrowanego w Polsce busa zatrzymano do kontroli we wtorek w pobliżu Calais, po francuskiej stronie kanału La Manche.

Kokaina była ukryta w pudełkach z maseczkami ochronnymi. Łącznie w 15 paczkach ze sprzętem medycznym znaleziono 14 kilogramów narkotyku o czarnorynkowej wartości ponad miliona funtów - poinformowało brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Za kierownicą samochodu siedział 34-letni Polak. Mężczyzna został aresztowany. Trwa śledztwo mające ustalić kto stoi za próbą przemytu.

