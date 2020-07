Burmistrz Nowego Jorku grozi Trumpowi sądem. Poszło o falę przestępstw

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ostrzegł we wtorek, że pozwie do sądu Donalda Trumpa, jeśli przyśle on do jego miasta federalne organy ścigania. Prezydent zagroził podjęciem takich kroków, uzasadniając to koniecznością ścigania przestępców. De Blasio uznał to za "bzdurę".