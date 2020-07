"Sławomir N. przyjmował korzyści majątkowe za zlecenia budowy dróg"

Jak tłumaczył szef Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Artem Sytnyk, "działalność zatrzymanych osób była ukierunkowana na defraudację pieniędzy, które organizacje międzynarodowe dawały na remont dróg na Ukrainie".

- W listopadzie 2019 podpisaliśmy umowę i założyliśmy wspólną, międzynarodową grupę złożoną z przedstawicieli CBA Ukrainy i Polski, prokuratury antykorupcyjnej Ukrainy oraz prokuratury R. Śledztwo trwało równolegle, dziś zostało zrealizowane to, co zostało zebrane w ramach śledztw - mówił podczas konferencji prasowej.

Na terytorium Polski i Ukrainy prowadzonych jest ponad 50 przeszukań. - Liczymy na to, że będziemy mieli dodatkowe dowody na to, że był to proceder, który trwał od dłuższego czasu - mówił szef NABU.

Poinformował też, że dalszymi krokami będą działania śledcze i środki zapobiegawcze. - Zabezpieczone zostaną środki i aktywa oraz rachunki bankowe. Jest bardzo ścisła współpraca w zakresie poszukiwania tych pieniędzy, żeby je zwrócić do budżetu - mówił szef NABU.

Według ukraińskich służb proceder miał trwać w latach 2016-2019. - Były pełniący obowiązki szefa Ukrawtodoru nadużywał stanowiska służbowego i otrzymywał dla siebie i innych osób środki wbrew prawu. Jednym z elementów sprawy jest budowa dróg na terenie Ukrainy. Ukraińskie firmy wykonywały prace budowlane i kiedy nie mogły dotrzymać terminów, szef Ukrawtodoru proponował, że za określoną kwotę pomoże zrealizować wykonanie tych dróg - poinformowały na konferencji służby.

Sytnyk poinformował, że badane są przetargi na 270 mln euro.

Przeszukania na Ukrainie i w Polsce

"Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy wraz z polskim CBA i warszawską Prokuraturą Okręgową przeprowadzają przeszukania w Kijowie, Lwowie oraz w Polsce w ramach wspólnego śledztwa ws. działań organizacji przestępczej w zakresie ruchu drogowego" - poinformowało wcześniej NABU na Facebooku, zamieszczając zdjęcia z przeszukania.

"Działania śledcze międzynarodowy zespół prowadzi w biurach Ukrawtodoru, firm biorących udział w przetargach agencji państwowej, a także w miejscu zamieszkania byłych funkcjonariuszy urzędu państwowego i obywateli polskich - domniemanych uczestników organizacji przestępczej” – napisało NABU.

O sprawie piszą także ukraińskie media, podając pełne nazwisko byłego ministra. Powołują się przy tym m.in. na polskie służby.



Ukraińskie media przypominają, że zatrzymany polski minister był szefem Ukrawtodoru - ukraińskiego odpowiednika polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - od października 2016 do września 2019.



"Zrezygnował ze stanowiska szefa Ukrawtodoru po tym, jak minister infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij zagroził mu zwolnieniem. Chodziło o to, że N. miał powiedzieć ministrowi, że zwolnił z Ukrawtodoru Bogdana Yulika, bohatera skandalu korupcyjnego, podczas kiedy ten faktycznie przebywał na zwolnieniu lekarskim" - pisze nv.ua.

Kryklij w rozmowie z tygodnikiem "Fokus" mówił wcześniej, że N. "sam zamierza odejść; rozumie, że zmienił się krajobraz polityczny". Dodał, że N. "jest najpewniej najmniej problematycznym członkiem ekipy, która zajmowała się gospodarką drogową".

prz/ polsatnews.pl, PAP