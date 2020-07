Nowa metoda leczenia Covid-19 działa. Mniejsze duszności, krótszy pobyt w szpitalu

Interferon beta jest produkowany przez organizm, gdy walczy z infekcją wirusową. W odmianie beta-1b stosuje się go do leczenia stwardnienia rozsianego. Lek modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego i zmniejsza nasilenie choroby. Koronawirus wydaje się hamować wytwarzanie naturalnego interferonu beta.

Brytyjscy lekarze z firmy Synairgen z siedzibą w Southampton postanowili sprawdzić działanie białka w leczeniu Covid-19. Testy przeprowadzono na grupie 101 ochotników, zakażonych koronawirusem, wykazujących objawy Covid-19. Przy pomocy nebulizatora podano białko połowie z badanych, pozostali otrzymali placebo, czyli zamiennik bez właściwości leczniczych.

Nawet kilka miesięcy czekania

Ze wstępnych wyników badań wynika, że u pacjentów, którzy przyjmowali lek, cięższe objawy występowały o 79 procent rzadziej niż u chorych przyjmujący neutralny zamiennik. Eksperci odnotowali również "znaczące" złagodzenie występujących duszności. Średni czas, który leczeni pacjenci spędzali w szpitalu skrócił się o jedną trzecią.

- Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych wyników - powiedział BBC dyrektor generalny Synairgen Richard Marsden. W jego opinii to "przełom w leczeniu chorych na Covid-19".

BBC News wskazuje jednak, że badanie było przeprowadzone na niewielkiej grupie chorych, a ostateczne wnioski nie zostały opublikowane w żadnym piśmie naukowym. Oznacza to, że przygotowanie kolejnych testów, sporządzenie wniosków i ostateczne wdrożenie metody, może zająć nawet kilka miesięcy.

Procedura może zostać jednak przyspieszona decyzją brytyjskiego rządu. Wtedy można by ją stosować w szpitalach z zachowaniem środków ostrożności.

Ponad 14,5 mln przypadków

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Do tej pory na świecie potwierdzono ponad 14,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem z czego wyzdrowiało 8 mln 130 tys. osób. Zmarło ok. 606 tys. osób. Najwięcej przypadków zakażenia odnotowano w Stanach Zjednoczonych (blisko 4 mln zakażonych), Brazylii (ok. 2 mln) i Indiach (1 mln 119 tys.).

