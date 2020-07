Martwe zwierzęta na posesji weterynarza. W szopie zaniedbane kozy

Witold S. jest znanym i szanowanym weterynarzem. Jest również rolnikiem, właścicielem działki rolnej, na której 10 lipca odkryto zwłoki zwierząt oraz zaniedbane kozy. Proceder udało się zdemaskować dzięki interwencji kobiet z opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Wstrząsający widok

- Już kilkanaście lat temu miałyśmy donosy, że na jakimś ranczo weterynarz robi doświadczenia na zwierzętach, ale podejrzewano innego pana doktora - powiedziała reporterowi Polsat News Ewa Strzelczyk z TOnZ.

- Przyjeżdżałyśmy tu kilka razy, zawsze brama była zamknięta. W końcu 10 lipca przyszła do nas mama żony weterynarza i powiedziała, że on wyjechał gdzieś do Niemiec, pozostawiając zwierzęta bez opieki i dostępu do wody - relacjonowała kobieta.

Na miejscu pojawiła się policja oraz straż miejska. Gdy wreszcie udało się dostać na teren posesji, przybyłym ukazał się wstrząsający widok.

Na jednym ze zdjęć zarejestrowanych przez kamerę Polsat News widać psa teriera, prawdopodobnie utopionego w zbiorniku.

- Otworzyliśmy jedną szopę. Była w niej wanna czerwona, w której leżało jakieś zwierzę. Na początku myśleliśmy, że to koza. Okazało się, że to pies. Dalej szkielet psa... - opowiada Katarzyna Strzelczyk, przedstawicielka opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dwanaście kóz udało się ocalić, trwają poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt.

Stracił prawa do wykonywania zawodu

W sprawie wypowiadają się także przedstawiciele Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. - Każdy przypadek, jeżeli dochodzi do cierpienia zwierząt, stanowi złą ocenę człowieka. Szczególnie, jeżeli chodzi o lekarza weterynarii. My jesteśmy od tego, żeby zmniejszać cierpienie zwierząt, żeby im pomagać, a nie szkodzić - powiedział lekarz weterynarii Marek Wisła, prezes OILW.

Wisła podkreślił, że przed postawieniem komukolwiek zarzutów, sprawę należy dokładnie zbadać. - W naszej Izbie, w całej trzydziestoletniej historii, nie mieliśmy tego typu sytuacji - podkreśla Marek Wisła.

Wcześniej Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna pozbawiła Witolda S. prawa do wykonywania zawodu weterynarza.

Mężczyzna jest poszukiwany. Prawdopodobnie od początku czerwca nie mogła się z nim skonstatować nawet rodzina. Śledztwo w sprawie prowadzi krapkowicka policja. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, Witoldowi S. grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

