"Z hejterami trzeba ostro, to zatrzymaliśmy trolli". 6 osób z zarzutami za znieważanie policjantów

Oficer prasowy czarnkowskiej policji asp. Karolina Górzna-Kustra poinformowała, że są to mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku od 19 do 37 lat. Podczas przesłuchania przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Przeprosili też za swoje zachowanie.

Wyjaśniła, że sprawa zaczęła się od zatrzymania w maju 25-letniego mieszkańca gminy Czarnków. Mężczyzna był poszukiwanym przez sąd przestępcą z wyrokiem na koncie. Dodatkowo miał przy sobie narkotyki i kierował pojazdem pomimo zakazu sądowego.

Rodzina nagrała interwencję

- Mężczyzna został prawomocnie skazany za włamania na karę bezwzględnego więzienia. Rodzina zatrzymanego nagrała fragment przebiegu interwencji i zamieściła go w sieci. Wówczas pod filmami ukazały się wpisy i komentarze negujące pracę policjantów, które w konsekwencji doprowadziły do fali hejtu wobec mundurowych – podała Górzna-Kustra.

W sprawie tej zostało wszczęte postępowanie, nadzorowane przez trzcianecką prokuraturę. W jego efekcie zatrzymani zostali autorzy wpisów wyczerpujących znamiona przestępstw tj. groźby karalne i znieważenia.

"Cwaniakowali przed ekranem"

"Z hejterami trzeba ostro. No to zatrzymaliśmy 6 trolli z Czarnkowa. W internecie bez pardonu atakowali parę policjantów za to, że zatrzymali przestępcę do osadzenia w więzieniu. Ktoś nagrał zatrzymanie i opublikował. Cwaniakowali przed ekranem. Podczas przesłuchania już nie" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy Policji w Poznaniu.

Zatrzymani to czterech mężczyzn i dwie kobiety. Cała szóstka usłyszała zarzuty. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

- Przypominamy, że wobec tego typu zachowań nie ma pobłażania, a każdy kto grozi funkcjonariuszom, znieważa lub oczernia w oczach opinii publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi – podkreśliła rzeczniczka czarnkowskiej policji.