Wszedł do sex shopu, ukradł ile mógł [WIDEO]

Do zuchwałej kradzieży doszło w jednym z warszawskich sex shopów. Mężczyzna wszedł do sklepu, wybrał interesujący go towar i wybiegł ze sklepu z naręczami artykułów, pozostawiając zmieszaną sprzedawczynię. Policja publikuje wizerunek podejrzanego i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę.