100-letni Thomas Moore otrzymał w piątek tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II. Oficjalna ceremonia odbyła się na Zamku w Windsorze z udziałem rodziny weterana.

- Jest to dla mnie wielkie przeżycie. Nie każdy ma szansę zobaczyć się z Królową, prawda? Myślę, że to będzie dla mnie bardzo miła chwila - powiedział przed ceremonią.

Charytatywna zbiórka

Thomas Moore, zwany w Wielkiej Brytanii, Kapitanem Tomem, zbierał charytatywnie pieniądze dla brytyjskiej służby zdrowia. Zbiórka była nietypowa o tyle, że weteran postanowił okrążyć 100 razy swój dom o balkoniku. Zrobił to w przeddzień swoich setnych urodzin.

Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y