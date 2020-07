Z Polski zniknie 80 proc. stacji Lotosu. Prezes Orlenu wyjaśnia

Orlen wyraził chęć przejęcia Lotosu w 2018 roku. W środę zakończył się kolejny etap tego procesu.

- Ta fuzja jest potrzebna Orlenowi, Lotosowi i całej polskiej gospodarce. Mocno konkurujemy na rynkach zagranicznych, musimy być silniejszą firmą - wyjaśniał prezes Obajtek.

Szczegóły fuzji

Jak tłumaczył Obajtek Grupa Lotos stanie się integralną częścią PKN Orlen, ale z pozoru nic się zmieni. Stacje pod logiem obu firm nadal będą w polskim krajobrazie, a nazwa całej spółki także nie ulegnie zmianie. - Grupa Lotos będzie w grupie Orlen tak jak wiele innych podmiotów mamy przecież Unipetrol w naszej grupie - tłumaczył prezes.

ZOBACZ: Połączenie Orlenu i Lotosu. Komisja Europejska wyraziła zgodę

Konieczność sprzedaży stacji

Jednym z warunków zgody KE na połączenie Lotosu i Orlenu była m.in. konieczność sprzedaży 80 proc. stacji benzynowych należących do Lotosu.

ZOBACZ: Politycy KO i samorządowcy przeciwni fuzji Lotosu z PKN Orlen. "Zniszczenie dorobku"

- Pewną część stacji musimy położyć w warunkach zaradczych (zobowiązania wynikające z umowy przejęcia - red.). Ale nikt nie powiedział, że będziemy je sprzedawać - przyznał prezes. - Będziemy starać się w pierwszej kolejności, by stacje wymieniać na te w innym regionie. Przecież nie opłaca się mieć stację (Orlenu) koło stacji (Lotosu) - wyjaśniał.

- Musi wejść inny gracz, ale za to my wejdziemy w inną część Europy, to dla nas też jest ważne - zaznaczył, dodając, że Orlen nie jest monopolistą, "posiada 26 proc. udziałów w rynku sprzedaży detalicznej". - W fuzji liczy się efekt skali, stacje nie są takie kluczowe - tłumaczył.

ZOBACZ: Lotos i Energa to nie koniec. Orlen rozpoczyna proces przejęcia PGNiG

- Co roku budujemy około 50 nowych stacji Orlenu - mówił, zapewniając, że koncern modernizuje też starsze stacje i dostosowuje się do zmian.

Zapewnił, że firma nie planuje zwolnień, a "fachowcy są nam potrzebni, kiedy rozwijamy się".

Kolejne przejęcia

- Chodzi o to byśmy byli scentralizowani, mieli scentralizowane zakupy. Byśmy policzyli i optymalizowali koszty - tłumaczył.

Obajtek zaznaczył, że to nie jedyna fuzja jaka czeka PKN Orlen. Po połączeniu z Lotosem, Orlen podpisał list intencyjny, tym samym rozpoczął się proces łączenia ze spółką PGNiG.

ZOBACZ: PGNIG przedłużyło umowę z Orlenem. Chodzi o sprzedaż gazu

- Powstanie mocy europejski champion. Po połączeniu osiągnie on skalę równą innym koncernom, z którymi konkurujemy - mówił.

WIDEO: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen gościem "Nowego Dnia z Polsat News"

Zapytany czy istnieje potrzeba łączenia się w tak duży koncern, odparł, że "BP, Shell po połączeniu są cztery razy większe, my musimy inwestować w nowe technologie, by przygotować się na nowe, na paliwa wodorowe i to co będzie – powiedział.

ZOBACZ: Orlen przejmuje Ruch. Ustalono warunki transakcji

- By być odporna spółką trzeba mieć wiele filarów – dodał.

Rosnący gigant

PKN Orlen jest jedną z największych firm w Polsce i Europie Środkowej. Posiada rafinerię w Płocku, Trzebini i Jedliczu oraz dwie na terenie Czech w Litvínovie i Kralupach nad Vltavou i w Możejkach na Litwie.

ZOBACZ: Połączenie Orlenu i Lotosu. Komisja Europejska wydłużyła sobie czas na decyzję

Jest właścicielem spółek z branży chemicznej, rafineryjnej i petrochemicznej. Posiada stacje po różnymi markami w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.

WIDEO - Trzaskowski nie przyszedł do Pałacu. Zobacz reakcję prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ml/ polsatnews.pl