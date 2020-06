PGNIG przedłużyło umowę z Orlenem. Chodzi o sprzedaż gazu

PGNIG i Orlen zawarły umowę na dostawy paliwa gazowego, które będą realizowane do 31 grudnia 2022 r. z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2023 r. PKN Orlen pozostanie strategicznym odbiorcą gazu dla PGNiG - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podał, że 25 czerwca 2020 r. PGNiG oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zawarły aneks do Kontraktu Indywidualnego do Umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN z dnia 29 września 2016 r.

"W wyniku zawarcia aneksu dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2023 r." - napisano. "Wartość Kontraktu Indywidualnego w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. szacowana jest na kwotę około 5,5 mld zł" - dodano. Cena ustalana na podstawie wartości rynkowej gazu PGNIG poinformowało, że podstawą kalkulacji formuły cenowej w Kontrakcie Indywidualnym są rynkowe wartości indeksów cen gazu. PGNiG liczy na ok. 4-krotny wzrost własnego wydobycia gazu w Norwegii, którego poziom obecnie wynosi ok. 0,5 mld m sześc. rocznie - oświadczył w czerwcu prezes spółki Jerzy Kwieciński. PGNiG poinformowało też o wysokiej wydajności nowych odwiertów za gazem w Polsce. ZOBACZ: PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na projekty związane m.in. z OZE Jak mówił Kwieciński podczas konferencji poświęconej wynikom finansowym PGNiG za I kwartał 2020 r., spółka zwiększyła liczbę koncesji na norweskim szelfie do 31, eksploatuje 7 złóż, a wydobycie gazu osiągnęło poziom odpowiadający 0,5 mld m sześc. rocznie. Grupa kapitałowa PGNiG w I kwartale 2020 r. zanotowała 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł zysku EBITDA, 1,21 mld zł zysku operacyjnego oraz 779 mln zł zysku netto. Sprzedaż gazu przez spółki z grupy PGNiG wzrosła w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. o 7 proc., do 10,6 mld m sześc.

ac/ PAP