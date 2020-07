Wymusił pierwszeństwo. Motocykl "wbił się" w pojazd, pasażerowie przelecieli nad maską [WIDEO]

Kierujący audi wymusił pierwszeństwo podczas skrętu w lewo i doprowadził do zderzenia z motocyklem. Groźnie wyglądający wypadek zarejestrowała kamera monitoringu. Widać na nim, jak jednoślad z impetem wbija się w samochód, a podróżujące nim osoby z dużą siłą wypadają z siedzisk i lądują kilka metrów dalej. Do zdarzenia doszło w Olsztynie. Kierowca stracił prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło w środę na skrzyżowaniu al. Warszawskiej z ul. Barczewskiego w Olsztynie.

Kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, przez co doprowadził do wypadku. Jednoślad uderzył w przód samochodu, a siła z jaką to zrobił sprawiła, że osoby podróżujące motocyklem spadły z niego i wylądowały na chodniku.

Sprawcy zderzenia nic się nie stało, natomiast motocyklista z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Pasażerka jednośladu nie ucierpiała wypadku. Uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi.

Wideo: podróżujące motocyklem osoby wylądowały na pobliskim chodniku.

Wysoka kara

29-letniemu kierowcy audi, sprawcy wypadku, policja zatrzymała prawo jazdy. Zdaniem policji nie ustąpił on pierwszeństwa.

Policja zwraca uwagę, że w przypadku zdarzeń drogowych kierowcy jednośladów są w gorszej sytuacji przy wypadkach z udziałem pojazdów.

W okresie letnim pojawia się na drogach więcej małych jednośladów, który, jak przypomina policja, są równoprawnymi uczestnikami ruchu, podlegającymi zasadom ruchu drogowego, tak jak kierowcy większych pojazdów.

