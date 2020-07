Nastoletni rowerzyści w serii dramatycznych wypadków

12- i 13-latek jechali ruchliwą trasą w miejscowości Zdów w okolicach Zawiercia. Byli pod opieką dorosłych. Wszyscy są członkami klubu kolarskiego, a wypadek miał miejsce podczas ich treningu.

- Jeden z chłopców zjechał na przeciwległy pas wprost pod nadjeżdzający z naprzeciwka motocykl, który jechał prawidłowo. Wskutek tego zderzenia motocykl uderzył w kolejnego rowerzystę - przekazała Polsat News sierż. sztab. Marta Wnuk z policji w Zawierciu.

Obu nastolatków zabrało do szpitala w Katowicach Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

ZOBACZ: 13-latek zabrał samochód sąsiadce. Uderzył w płot

Chłopcy mają połamane ręce; jeden z nich ma pękniętą wątrobę, drugi stłuczone płuca. Motocyklista nie odniósł żadnych obrażeń. Zarówno opiekunowie dzieci, jak i kierowca motocykla, byli trzeźwi.

13-latka jechała bez kasku, ma rozbitą głowę

W miejscowości Wlewsk (woj. warmińsko-mazurskie) 13-letnia rowerzystka także zjechała na przeciwległy pas ruchu.

- Skręcając, wjechała w zasadzie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód - powiedział mł. asp. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.

13-latka jechała bez opieki, ale w tym wieku ma już do tego prawo. Nie miała za to kasku. W ciężkim stanie została zabrana przez śmigłowiec LPR do szpitala w Olsztynie.

- Dziewczynka jest w śpiączce farmakologicznej, ma uraz mózgowo-czaszkowy - poinformowała w rozmowie z Polsat News lek. Maria Dziejowska ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Kierujący golfem 44-letni mieszkaniec gminy Lidzbark nie odniósł obrażeń. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł

Nietrzeźwy był natomiast kierowca, który zabił rowerzystę w miejscowości Roztoka na Mazowszu.

Jak przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji, kierujący audi uciekł z miejsca wypadku; został zatrzymany dopiero w miejscowości Leszno. Zderzył się tam z dwoma innymi samochodami.

ZOBACZ: Poważny wypadek na trasie wyścigu kolarskiego na Mazowszu

W ubiegłym roku rowerzyści uczestniczyli w 4 426 wypadkach drogowych, w których zginęło 258 osób, a niemal 4 tys. uczestników zostało rannych.

WIDEO: W 2019 r. rowerzyści uczestniczyli w 4 426 wypadkach drogowych

Niebezpieczne hulajnogi

Rowerzyści mają dziś do dyspozycji ok. 12 tys. ścieżek. Coraz częściej pojawiają się na nich także elektryczne hulajnogi. W zeszłym roku doszło do kilkuset wypadków z udziałem tych jednośladów. Ten z 30 czerwca na ulicy Mokotowskiej w Warszawie zakończył się tragicznie.

- To z pewnością pierwszy taki wypadek w Warszawie, a być może nawet w Polsce; wypadek, w którym użytkownik hulajnogi poniósł śmierć - powiedział nadkom. Robert Szumiata ze stołecznej policji.



Elektryczną hulajnogą jechały dwie osoby. 23-letnia kobieta stała z przodu, a za nią 27-letni mężczyzna. Stracili panowanie nad jednośladem. Kobieta uderzyła głową o beton.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że oboje byli pod wpływem alkoholu, a 23-latka ponadto była po zażyciu narkotyków.

27-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został tymczasowo aresztowany.

