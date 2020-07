Nie śmiałam się z komisji ds. pedofilii, tylko z sytuacji, jaka wyniknęła; była długa procedura głosowania, to posłowie sobie zażartowali - tak marszałek Sejmu Elżbieta Witek tłumaczyła swój napad śmiechu podczas środowego głosowania.

Sejm wybrał w środę wieczorem troje członków komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Głosowanie powtarzano, ponieważ zgodnie z ustawą Sejm najpierw próbował wybrać członków większością 3/5 głosów - ale ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał takiego poparcia, przystąpiono do ponownego głosowania - tym razem członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.



W trakcie głosowania prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie mogła opanować śmiechu - z tego powodu kilkukrotnie musiała wyłączać mikrofon.

O to zachowanie Witek została zapytana w czwartek przez dziennikarzy.



- Widzę, że to jest bardzo interesujące, a to jest bardzo proste - odpowiedziała marszałek Sejmu.



- Była długa procedura głosowania. Dziewięcio- czy dziesięciokrotnie głosowaliśmy, 3/5 większości nie było. I za każdym razem pojawiało się to samo nazwisko jako pierwsze. I to posłowie sobie tam z tego zażartowali. To było tylko tyle. Nie z żadnej komisji (się śmiałam), tylko z sytuacji, jaka z tego wyniknęła - tłumaczyła Witek.

Komisja ds. pedofilii



Sejm powołał w środę Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.



Zgodnie z ustawą Sejm miał za zadanie powołać trzech członków komisji większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród dziesięciu kandydatów zarekomendowanych wcześniej Izbie przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W środowym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał większości 3/5 głosów. Dlatego, zgodnie z ustawą, członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

