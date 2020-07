Burze z gradem i silny wiatr. Ostrzeżenia dla 14 województw

Na pozostałym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a miejscami nawet do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

ZOBACZ: "Takiej nawałnicy nie pamiętają najstarsi mieszkańcy". Duże straty po burzy w rejonie Wadowic

Według prognoz burze zaczną się wczesnym popołudniem i będą trwały do późnej nocy.

⚠️IMGW-PIB wydał #ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem 1 stopnia dla prawie całej Polski. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad#IMGWmeteo #meteo #burze #grad pic.twitter.com/4CIwVmJhR5 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 16, 2020

Przed południem pierwsze burze pojawiły się w okolicach Szczecina i Zielonej Góry. Wytworzył się też front na linii: Ustka - Gdańsk - Skierniewice - Kraków - Zakopane. Przemieszcza się on z zachodu na wschód i towarzyszą mu występują opady o natężeniu 5-10 mm/godz.

IMGW-PIB METEO POLSKA Front przemieszcza się z z zachodu na wschód

Zalecenia IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

ac/ml/ PAP, polsatnews.pl