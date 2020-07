Przebrał się za lekarza, zmylił strażnika i uciekł z więzienia

Houser został aresztowany 1 lipca. Mężczyzna początkowo czekał na rozprawę w więzieniu w hrabstwie Cumberland. Po kilku dniach został jednak przeniesiony do więzienia stanowego w Raleigh. Podejrzany miał skarżyć się na ból w klatce piersiowej i zdaniem służb potrzebował profesjonalnej opieki medycznej w więziennym zakładzie opieki.

Z informacji Fox News wynika, że w ostatni piątek po południu Houser przebrał się w znaleziony w zakładzie fartuch chirurgiczny. Następnie wyszedł ze strzeżonego przez strażników oddziału, podążając krok w krok za więziennym farmaceutą, który kończył pracę. 37-latek dla niepoznaki niósł torbę ze śmieciami.

Przechytrzył strażnika

Podejrzanie zachowujące mężczyznę tuż przy punkcie kontroli zatrzymał jeden za strażników. Kazał mu się wylegitymować, a gdy ten nie był w stanie pokazać żadnego dokumentu, kazał mu zostać w środku. Aresztant jednak nie dał za wygraną i zaczął dyskutować z funkcjonariuszem. W pewnym momencie miał "zniknąć mu z oczu" i w znany sobie tylko sposób wydostał się na zewnątrz.

