Nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Rekordowa liczba ozdrowień

Na COVID-19 zmarło 6 kolejnych osób, potwierdzono też 264 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce odnotowano 38 721 przypadków zakażenia, 1594 zgonów. W ciągu doby wyzdrowiało 736 osób – to rekord. Łącznie do tej pory wróciło do zdrowia 28 tys. 492 pacjentów