Kuli ścianę, żeby wydobyć rurę odpływową. Złomiarze zdewastowali zabytkową kamienicę

Dwóch mężczyzn zdewastowało zabytkową kamienicę przy ul. Strzeleckiej 46. Wyrwane metalowe przedmioty planowali przekazać do skupu złomu. Włamywaczy powstrzymali strażnicy miejscy.

Jak przekazał referat prasowy straży miejskiej inspektor Jerzy Jabraszko, funkcjonariusze z VI Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie we wtorek po południu, że doszło do włamania do zabytkowej kamienicy przy ul. Strzeleckiej. W mieszkaniu na drugim piętrze zastali dwóch mężczyzn, którzy kuli ścianę, żeby wydobyć z niej żeliwną rurę odpływową. Na klatce schodowej zgromadzili wyrwane wcześniej przedmioty z metalu. Były wśród nich m.in. żeliwna wanna sprzed ponad 100 lat oraz piecyk.

Mężczyźni zostali przekazani policji - odpowiedzą za zniszczenie zabytkowego mienia. Kamienica przy ul. Strzeleckiej 46 została zbudowana na początku XX wieku dla pracowników Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brünner, która mieściła się przy ul. Szwedzkiej. Po I wojnie światowej budynek przejęła Fabryka Towarzystwa Akcyjnego Produktów Chemicznych Schicht – Lever, która przejęła budynki fabryki lamp. Po II wojnie światowej zakłady znacjonalizowano, a ich nazwę zmieniono na "Uroda" (od 1970 r. "Pollena-Uroda"). Kamienica przy Strzeleckiej 46 została wpisana do rejestru zabytków w 2016 r.

msl/ PAP