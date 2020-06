Praga-Północ wypowiada wojnę szczurom. 36 kamienic do deratyzacji

Mieszkańcy Starej Pragi skarżą się na panoszące się szczury. Gryzonie opanowały nie tylko piwnice w wielu budynkach. W ubiegłym tygodniu Radio Kolor poinformowało, że jedna z mieszkanek domu przy ul. Szwedzkiej od wielu dni śpi wraz synem w samochodzie, bo boi się, że w mieszkaniu w nocy zaatakują ja gryzonie. Według jej relacji szczury zadomowiły się pod podłogą zajmowanego przez nią lokalu.

Mieszkańcy Pragi potwierdzają, że gryzonie są niemal wszechobecne. Nie kryją się już po piwnicach. - Spacerują nawet po podwórku, nie boją się ludzi - powiedziała młoda kobieta, która pilnowała bawiących się dzieci na podwórku kamienicy przy Szwedzkiej.

- Najczęściej szczury można spotkać przy śmietnikach. Trzeba uważać, jak się wychodzi wyrzucić śmieci - podkreślił mężczyzna napotkany kilka domów dalej.

Gryzoni nie odstrasza spory ruch uliczny. - Muszę zamykać drzwi do sklepu, bo mi tu włażą - zapewniła ekspedientka ze sklepu spożywczego przy Stalowej. Opowiedziała, jak to szczury dobierały się do towarów wystawionych na półce.

Działania odpowiedzią na prośby mieszkańców

Władze dzielnicy zapewniły, że jeszcze w tym tygodniu zlecą kompleksową deratyzację nieruchomości. - Wypowiadamy zdecydowaną wojnę gryzoniom. Na ten cel zostały przeznaczone konkretne pieniądze, na razie w wysokości 80 tys. złotych - oznajmiła Ilona Soja-Kozłowska, burmistrz dzielnicy Praga-Północ. Zapowiedziała, że program, który rozpocznie się w najbliższych dniach, obejmie w pierwszym etapie 36 miejskich budynków przy 7 ulicach.

Działania wymierzone w gryzonie mają mieć charakter doraźny i być prowadzone w odpowiedzi na prośby mieszkańców oraz administratorów budynków. Władze planują ponadto "skoordynowane akcje obejmujące większą liczbę należących do miasta nieruchomości".

W tym tygodniu - zgodnie z zapowiedziami zarządu dzielnicy - zlecona zostanie jednoczesna deratyzacyjna 36 kamienic będących w zarządzie ZGN Praga-Północ, i obejmie 7 ulic: Szwedzką, Zachariasza, Siedlecką, Tarchomińską, Kępną, Brzeską oraz Mackiewicza.

Po zakończeniu pierwszego etapu Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ przeprowadzi kolejny etap deratyzacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje nieruchomości do administratorów budynków lub bezpośrednio do ZGN Praga-Północ.

bia/ PAP