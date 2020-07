Szczury w maseczkach. Banksy "odkaził" londyńskie metro

Tajemniczy artysta, a zarazem legenda street artu przy wykorzystaniu spreju i szablonów "upiększył" jeden z wagonów londyńskiego metra na linii Circle Line. Głównymi bohaterami nowej pracy uczynił szczury, które już wcześniej pojawiały się w jego twórczości. Jeden z gryzoni kicha, inne bawią się maseczkami i płynami do dezynfekcji.

Na nagraniu widać również, jak Banksy w przebraniu rozmawia chwilę ze współpasażerem i każe udać się mu w inną część wagonu tak, by nie przeszkadzał mu w "odkażaniu". Artysta też zamieszcza swój podpis na ścianie wagonu.

Wideo kończy się dwuczęściową wiadomością - składają się na nią napisy w środku wagonu i na peronie. Razem tworzą zdanie "I get lockdown, but i get up again" ("jestem w zamknięciu, ale znów się podnoszę" - red.). W tle słychać przebój "Tubthumping" z 1997 r. autorstwa brytyjskiego zespołu Chumbawamba, którym pojawia się wers "I get knocked down, but I get up again" ("upadam na deski, ale znów się podnoszę" - red.).

W dosłownym tłumaczeniu "tubthumping" oznacza "krzykactwo", "demagogię", jednak w miejskim slangu jest też określeniem na wspólne wyjścia na drinka i śpiewy po uczestniczeniu w protestach.

Blisko 45 tys. ofiar

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono ponad 290 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych - 44 tys. 830 - stawia Wielką Brytanię na trzecim miejscu na świecie, za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią. W ciągu zeszłej doby na Wyspach z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, odnotowano 530 nowych zakażeń.

We poniedziałek późnym wieczorem biuro brytyjskiego premiera Borisa Johnsona poinformowało, że od 24 lipca w Anglii zakrywanie twarzy w sklepach będzie obowiązkowe, zaś za niezastosowanie się do tego zakazu grozić będzie grzywna w wysokości 100 funtów.

