Stolik z dworca w Końskich trafił na wystawę. Starostwo upamiętnia "historyczne wydarzenie"

Prezydent podpisał w marcu nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

ZOBACZ: Prezydent Duda podpisał Kartę Rodziny. Padły słowa o "obcej ideologii LGBT"



Prezydent podpisał ustawę na terenie nieczynnego dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. Zdjęcia z tego wydarzenia obiegły media także dlatego, że Andrzej Duda składał podpis przy postawionym na środku peronu stoliku.

fot. Adam Kubka

Starostwo Powiatowe w Końskich przypomina to wydarzenie podkreślając jego "głęboko symboliczny charakter".

"Znak wykluczenia komunikacyjnego"

"Miejsce to przez lata tętniło życiem, mieszkańcy dojeżdżali do pracy, a uczniowie do szkół. Ostatni pociąg pasażerski odjechał ponad dziesięć lat temu, a dworzec i jego otoczenie popadały w ruinę, stając się znakiem wykluczenia komunikacyjnego wielu podobnych miast na terenie kraju" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: Trzaskowski: warto czytać, co się podpisuje

fot. Adam Kubka

Przypomniano, że zbudowana w 1885 roku "droga żelazna", prowadziła przez powiat konecki przez ponad 120 lat, dając szansę na "cywilizacyjny rozwój tutejszej społeczności".

CPK "w niezbyt odległej przyszłości"

"Miejmy też świadomość, że w ramach dotychczasowego utrzymania tempa rozwoju Polski, Prezydent Duda chce wprowadzać w życie ambitne inwestycje, w tym budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego »Solidarność«, do którego będzie można, w niezbyt odległej przyszłości, dojechać szybką koleją z Końskich w zaledwie 50 minut" - zwrócono uwagę.

Z tego powodu dla utrwalenia tego "historycznego wydarzenia, które daje naszej małej Ojczyźnie szansę na nowy cywilizacyjny rozwój", w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich powstało specjalne miejsce, w którym ustawiono pamiątkowy stolik.

msl/ml/ polsatnews.pl