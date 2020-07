Tragiczny wypadek na Pomorzu. Trzy osoby nie żyją, kilkoro rannych

Jak przekazała Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, wypadek wydarzył się o godz. 14:44 w Mierzynie na drodze powiatowej.

- Według wstępnych ustaleń autobus wiozący 34 pracowników z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał na prawą część drogi i prawą częścią uderzył w drzewo - powiedziała w Polsat News sierż. sztab. Karolina Pruchniak z KPP Wejherowo.

W wypadku uczestniczyło też auto osobowe.

Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, a kilka zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratownicza. W Mierzynie jest kilkanaście zastępów straży pożarnej i LPR.

- Ofiary to pasażerowie autobusu. Nie mamy jeszcze pełnych danych co do ilości osób poszkodowanych i ich stanu. Służby cały czas wykonują intensywne czynności na miejscu - dodała sierż. sztab. Pruchniak.

Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

zdr/luq/prz/ PAP, Polsat News